Clausuras e intimaciones en controles de fitosanitarios en Leones y Justiniano Posse

El Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, llevó adelante inspecciones en establecimientos agropecuarios de Leones y Justiniano Posse, en el marco de lo dispuesto por las Leyes Provinciales N° 9164 y N° 8820.

Durante los operativos, se verificó el cumplimiento de la normativa vigente respecto al uso de la Receta Fitosanitaria Digital, la habilitación de equipos de pulverización y de sus operarios, así como la autorización de los expendios y depósitos de productos fitosanitarios. También se relevaron posibles casos de almacenamiento de productos prohibidos o restringidos.

Como resultado de las inspecciones, se dispuso la clausura de un depósito de fitosanitarios que carecía de habilitación ante el Ministerio y de una pulverizadora autopropulsada que operaba sin inscripción ni habilitación. Además, se intimó a los responsables a regularizar equipos con habilitación vencida y a garantizar el uso obligatorio de la receta fitosanitaria digital.

Desde la cartera se recordó que toda aplicación de productos fitosanitarios debe realizarse únicamente con equipos y operarios habilitados y que la receta digital, emitida por un asesor fitosanitario, es obligatoria según lo establece la Ley N° 9164.

Para consultas o denuncias, los productores pueden comunicarse al 0800 888 824760 o ingresar a la plataforma digital de la Dirección: dgfyc-mayg.hub.arcgis.com.