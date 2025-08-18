Córdoba, clave en el comercio exterior: 13% de las exportaciones argentinas

En los primeros seis meses de 2025, Córdoba exportó bienes por 4.979 millones de dólares, una cifra que no solo muestra un leve crecimiento respecto del mismo período de 2024 (4.964 millones), sino que la mantiene como actor clave en el comercio exterior argentino, aportando casi el 13% del total nacional.

Las ventas al mundo alcanzaron a 130 países de los cinco continentes, con una canasta diversificada donde se destacan autopartes, maíz, maní, porotos de soja y trigo.

En cuanto a los destinos, Brasil se mantiene al frente como socio comercial estratégico, mientras que Vietnam afianza su posición y India escaló al tercer lugar, superando a China. Detrás se ubican China y Chile.

En el plano nacional, las exportaciones argentinas totalizaron 39.752 millones de dólares, un crecimiento del 4,07% respecto del primer semestre de 2024.

Los datos, elaborados por el Área de Inteligencia Comercial de la Agencia ProCórdoba, confirman que la provincia continúa siendo una vidriera productiva con peso internacional, donde la producción primaria y la industria autopartista marcan el pulso de la balanza comercial.