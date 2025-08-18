Córdoba lanza una semana de bioética con talleres y debates en hospitales

La Semana Provincial de la Bioética comenzó este lunes 18 y se extenderá hasta el viernes 22 de agosto en hospitales de Córdoba capital y del interior. La iniciativa incluye actividades abiertas a la comunidad y capacitaciones para equipos de salud, con el propósito de sensibilizar sobre el valor de la bioética en el abordaje de problemáticas sanitarias.

El cierre de la semana se realizará el viernes 22 en el Aula Magna del Hospital Córdoba, de 9 a 14 horas, en modalidad híbrida y con inscripción previa. Allí se presentará una entrevista a la reconocida bioeticista María Marta Mainetti, una mesa de trabajo sobre redes y vulnerabilidad social, una conferencia con perspectiva de género y experiencias de comités hospitalarios.

“Estamos agradecidos con la Red de Comités Hospitalarios de Bioética que, con esfuerzo y compromiso, trabajan para transmitir herramientas de acción que mejoren la calidad de las decisiones complejas en salud”, expresó Fernanda Marchetti, coordinadora del Área de Bioética del Ministerio de Salud.

El cronograma contempla talleres, charlas, capacitaciones y actividades culturales en hospitales provinciales como el Materno Neonatal, Córdoba, Nuevo San Roque, de Niños, Misericordia, Rawson, Pediátrico, Florencio Díaz, Maternidad Provincial y Oncológico; además del Hospital de Clínicas, el Príncipe de Asturias, el Hospital de Urgencias, la Clínica Universitaria Reina Fabiola, el Hospital Italiano y el Consejo de Médicos.

En el interior provincial se suman centros de referencia como el Hospital de Río Cuarto, Iturraspe de San Francisco, Domingo Funes de Santa María de Punilla, Vicente Agüero de Jesús María, Pasteur de Villa María, Provincial de Unquillo y el Hospital de Villa Dolores, entre otros.