Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se unen contra la trata de personas

En la ciudad de Santa Fe, representantes de las provincias que integran la Región Centro —Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe— constituyeron formalmente la Mesa Permanente contra la Trata de Personas. El espacio busca generar un ámbito de intercambio que permita acordar protocolos de actuación y una agenda de trabajo conjunta, con continuidad más allá de los cambios de gestión.

La iniciativa quedó plasmada en un acta constitutiva, firmada durante el encuentro “La Región Centro en Acción contra la Trata de Personas” y en el marco de las “II Jornadas Provinciales de Saber se Trata”. El encuentro fue organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y reunió a autoridades, equipos técnicos y especialistas de las tres provincias.

Entre los ejes de trabajo, se abordaron la prevención, la asistencia a las víctimas y la persecución del delito, con un enfoque regional. También se discutió sobre el rol de los medios de comunicación en la lucha contra la trata, los riesgos en el mundo digital y la vinculación con otros delitos como el grooming.

En representación de Córdoba participaron la directora de Asistencia y Prevención de Trata de Personas y Delitos contra la Integridad Sexual, María Jorgelina Haedo, la directora de Violencias, Liliana Quiroga, y equipos técnicos del área. Por Santa Fe estuvo el secretario de Derechos Humanos, Emilio Jaton, mientras que por Entre Ríos participaron el titular de la mesa ejecutiva del Ente Región Centro, Jorge Chemes, la subsecretaria de Región Centro, Claudia Giaccone, y la coordinadora del Consejo Provincial, Silvina Calveyra.

Con la creación de esta mesa interprovincial, las autoridades buscan consolidar un frente común contra la trata, un delito complejo y transnacional que requiere coordinación entre jurisdicciones.