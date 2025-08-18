Córdoba vive la 23ª edición del Festival Desafiarte, un encuentro de arte y diversidad

Hasta el 31 de agosto, Córdoba es sede de la 23ª edición del Festival Desafiarte, un evento cultural emblemático que reivindica la diversidad y la accesibilidad cultural como un derecho fundamental. Durante más de dos semanas, distintas salas y espacios de la provincia se llenan de propuestas artísticas protagonizadas por personas con discapacidad, con actividades que incluyen teatro, danza, narración oral, literatura, títeres y performances.

Desde hace más de dos décadas, este festival se consolida como un espacio de inclusión y participación, donde centenares de artistas de todas las edades muestran el fruto de su trabajo en escenarios abiertos a la comunidad. Cada edición reafirma el objetivo central de Desafiarte: construir colectivamente derechos culturales y multiplicar oportunidades para personas con discapacidad, en el marco de la diversidad cultural.

A lo largo de su historia, el encuentro ha sumado delegaciones y elencos de diferentes provincias, enriqueciendo la programación y ampliando su alcance como motor de integración social.

Teatro Real: epicentro de las artes escénicas

Del jueves 21 al sábado 23 de agosto, el Teatro Real (San Jerónimo 66) será la principal sede del festival con 19 funciones de teatro, danza y expresión corporal en la Sala Carlos Giménez. Más de 2.000 protagonistas de Córdoba y otras provincias participarán de las presentaciones. Las entradas cuestan $6.000 y pueden adquirirse en autoentrada.com o en boletería del teatro.

Narración, literatura y títeres

El viernes 22 de agosto, desde las 10 hs, la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375) recibirá una jornada especial dedicada a la Narración Oral, la Literatura y los Títeres. La actividad será con entrada libre y gratuita, reafirmando el carácter inclusivo y abierto del festival.

Un modelo de gestión cultural inclusiva

Desde su creación en 2003, el Festival Desafiarte es un ejemplo de gestión cultural inclusiva que articula políticas públicas en el ámbito cultural, social y educativo. En esta edición 2025, se presentan más de 106 propuestas artísticas, consolidando al festival como un espacio donde el arte se transforma en motor de inclusión, encuentro y celebración de la diversidad.