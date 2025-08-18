La construcción suma mujeres: fijan mínimo de 5% en Córdoba

La Secretaría de Trabajo de la Provincia de Córdoba homologó los tres primeros acuerdos laborales entre empresas constructoras y la UOCRA seccional Córdoba, con el objetivo de impulsar la inclusión de mujeres en el sector de la construcción, históricamente masculinizado.

Los convenios fueron firmados por Conectar SRL, Conectar Telecomunicaciones S.A. y José Chediak SAICA, y establecen la contratación de un mínimo del 5% de trabajadoras idóneas sobre la nómina total de personal. Las incorporaciones deberán realizarse a partir de la Bolsa de Trabajo de la UOCRA, que se compromete a presentar candidatas capacitadas con certificación técnica.

La subsecretaria de Trabajo, Elizabeth Bianchi, calificó la medida como “un hito para el sector”, y subrayó que “la inclusión de mujeres en la construcción tiene beneficios sociales, económicos y organizacionales significativos”.

Además de la incorporación laboral, las partes deberán confeccionar y cumplir un Protocolo de acción en casos de violencia y acoso laboral, en línea con las normas de la OIT y la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres.

El acuerdo, incorporado como anexo del Convenio Colectivo de Trabajo, se presenta como una experiencia pionera en igualdad de oportunidades en una industria donde ya existen muchas mujeres formadas en albañilería, electricidad, plomería y otros oficios, pero con menor acceso al empleo formal.