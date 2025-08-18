La Cumbre: el municipio entregó equipos de alarmas comunitarias

La Cumbre. El intendente de La Cumbre, Pablo Alicio, supervisó la entrega de 20 controles para equipos de alarmas comunitarias a los vecinos de las calles Juan B Bustos y Tucumán oeste, ubicadas en zona centro.

“Estamos cada vez más cerca de concretar el cierre del anillo de seguridad en nuestra localidad. Continuamos realizando acciones destinadas a mejorar la prevención en seguridad de todos”, destacó el titular del Ejecutivo municipal.