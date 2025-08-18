La Falda: la Dirección de Cultura invita a sumarse al taller "Iniciación al Scrabble"

Córdoba
lunes, 18 de agosto de 2025 · 00:05

La Falda. La Municipalidad de La Falda a través de la Dirección de Cultura invitó a sumarse al taller "Iniciación al Scrabble”.
El mismo comenzará el 20 de agosto y se realizará todos los miércoles de 17.30 a 19 hs en el Salón del Centro Vecinal Santa Rosa (Marconi Nº 232).
Este taller está destinado a personas de todas las edades (+10 años). Por dudas o inscripciones, comunicarse al contacto 3548 418176 (profesor José Luis). 
La actividad es gratuita.
 

¿Qué es el Scrabble?

Scrabble es un juego de palabras clásico y divertido. El objetivo del juego es obtener la mayor cantidad de puntos al formar palabras en un tablero que se conecten a las palabras creadas por los otros jugadores. Para jugar Scrabble, se necesitan al menos 2 jugadores. También un tablero de Scrabble oficial con todos sus componentes. Al jugar, se crearán palabras, se acumularán puntos, se desafiará a los oponentes e incluso se intercambiarán azulejos (si los propios no sirven). Al mismo tiempo, un anotador calculará los puntos de cada jugador para determinar quién ganará al final del juego. 

