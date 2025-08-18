La Justicia trabaja con Telecom y Personal Pay para acelerar las investigaciones

Alianza judicial y tecnológica
La Justicia trabaja con Telecom y Personal Pay para acelerar las investigacionesUn encuentro entre autoridades judiciales y representantes de las empresas privadas buscó reforzar los acuerdos de cooperación para que las causas se resuelvan más rápido
La Justicia provincial llevó adelante un encuentro bajo el lema “Cooperación Público Privada en la Gestión de Requerimientos Judiciales”, en el marco de los convenios firmados con Telecom Argentina y Personal Pay durante 2023 y 2024.
Por parte de las compañías expusieron Sergio Piris, gerente de Asuntos Penales, Delitos Tecnológicos y Antipiratería de Telecom; Sofía Ciampone, coordinadora del Área de Requerimientos Judiciales de Personal Pay; y Alejandro Acri, especialista en sistemas.
En representación de la Justicia participaron el fiscal general adjunto José Gómez Demmel y el director de Relaciones Interinstitucionales Cristian Savid.
El objetivo de la jornada fue reforzar la cooperación entre el sector judicial y el privado, optimizando el uso de herramientas digitales y promoviendo un intercambio más ágil de información, lo que permitirá acortar los tiempos de las investigaciones criminales.