Río Segundo: el intendente Chesta anunció una fuerte reducción de la planta política

Río Segundo. El intendente de Río Segundo, Darío Chesta, solicitó la renuncia a la totalidad de su gabinete con el objetivo de impulsar una etapa de cambios y renovación en la gestión municipal. Esta decisión forma parte de un conjunto de medidas que buscan oxigenar el gobierno local, optimizar los recursos del Estado y reforzar el compromiso con los vecinos, en un contexto económico nacional cada vez más complejo.

Se reducirá en más del 50% la planta política, sumándose al gesto de austeridad adoptado en 2024, cuando se disminuyeron en un 35% los sueldos de los funcionarios políticos.

Además, y frente a la drástica reducción de los recursos que el gobierno nacional transfiere a provincias y municipios, se iniciará un proceso de refuncionalización y optimización del personal municipal, que permita sostener los servicios y garantizar un funcionamiento más eficiente del Estado local.

Estas medidas también tienen como fin liberar recursos para fortalecer el acompañamiento a los sectores que más lo necesitan: familias que han perdido su empleo, trabajadores informales, y quienes hoy no llegan a fin de mes a causa del fuerte ajuste nacional.

"Los tiempos difíciles exigen decisiones firmes, responsables y con sensibilidad. Este no es solo un gesto político, es una acción concreta para cuidar a quienes más lo necesitan y seguir priorizando una gestión comprometida con los vecinos", expresó Chesta.

