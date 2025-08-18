Seguridad Rural: Sampacho suma un destacamento policial

El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, encabezó la inauguración de un destacamento que permitirá ampliar la presencia territorial de las fuerzas de seguridad y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que afecten a los productores y vecinos de la zona.

Cabe destacar que meses atrás también se entregó en esta localidad un móvil destinado a operativos en zonas rurales. Esta unidad cuenta con equipamiento específico para la prevención y el control de eventos críticos, incluyendo un kit para la atención de incendios, lo que facilitará intervenciones rápidas en caso de emergencias.

El ministro Busso celebró la inauguración de este nuevo destacamento y expresó: “Desde el Gobierno de Córdoba estamos comprometidos con la seguridad rural, un objetivo que logramos gracias al trabajo público y privado, y en articulación con la Mesa de Enlace Provincial. Esto nos permite ofrecer respuestas concretas a los productores de nuestra provincia”.

Y añadió: “El compromiso que asumimos hoy lo cumplimos y es fundamental que todos nos involucremos para mejorar las condiciones de seguridad”.

Esta iniciativa forma parte del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), una herramienta fundamental para consolidar la articulación entre el Estado y el sector agroindustrial. Su propósito es impulsar inversiones estratégicas destinadas al desarrollo integral del entorno rural, con especial foco en la mejora de la infraestructura vial, el fortalecimiento de la seguridad y la conservación de los caminos rurales.

Estuvieron presentes el intendente de Sampacho, Franco Suárez; el secretario de Seguridad, Ángel Bevilacqua; el subsecretario de Biodesarrollo e Innovación Agropecuaria, Germán Font; el director general de Infraestructura Agropecuaria, Franco Mugnaini; el director general de Fiscalización y Control, Gustavo Balbi; y el comisario mayor Jorge Funes, a cargo de la Dirección General de Patrulla Rural, entre otras autoridades.