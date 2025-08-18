Valle Hermoso: avanza la conformación de la Biblioteca Itinerante

Córdoba
Valle Hermoso. El municipio de Valle Hermoso en conjunto con la Escuela Capitán Juan de Zevallos y en el marco de la capacitación gratuita para docentes de la zona, recibió un stand proporcionado por la Provincia, que será destinado al proyecto de la Biblioteca Itinerante. 
En representación del Gobierno de Córdoba estuvo Claudia Maine, subsecretaria de Fortalecimiento Institucional, quien puso a disposición las herramientas que se brindan desde el Plan Provincial de Lectura.  
El proyecto fue presentado por el intendente Daniel Spadoni. 

