Villa Giardino celebró el Día del Niño con juegos y espectáculos

Villa Giardino. En una tarde llena de alegría, niños y niñas de la localidad disfrutaron de los festejos por el Día del Niño, organizados por el municipio de Villa Giardino.

La celebración tuvo lugar en el Playón del Centro de Salud Juana Micono, donde, a pesar del frío, las familias se acercaron para compartir una jornada especial.

Durante el encuentro hubo sorteos, chocolatada con facturas, espectáculos de magia y distintas sorpresas que animaron a los más pequeños, convirtiendo la tarde en un momento inolvidable para toda la comunidad.

