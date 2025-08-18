Ya son casi 1300 las escuelas de Córdoba con internet satelital

El Gobierno de Córdoba informó que ya son 1.295 las escuelas conectadas a internet satelital en toda la provincia, gracias a la extensión del plan de conectividad lanzado en 2024. La iniciativa, que se desarrolla en dos etapas, incluye a todas las escuelas rurales y de montaña, y también a establecimientos urbanos con conectividad insuficiente.

El programa se implementa mediante antenas Starlink de 300 megas con prioridad de tráfico, que aseguran calidad de servicio superior a la disponible para usuarios particulares. Además, cada escuela cuenta con un Piso Tecnológico, sistema que garantiza wifi en todo el edificio y en un radio de 20 metros alrededor, lo que beneficia también a la comunidad vecina.

La primera etapa del plan abarcó 871 escuelas rurales y de montaña, mientras que la segunda sumó jardines y centros educativos de distintas localidades del interior como Serrezuela, Paso Viejo, Huanchillas, Bengolea, Salsacate y San Francisco del Chañar.

El servicio, administrado por la Agencia Conectividad Córdoba del Ministerio de Economía y Gestión Pública, no solo permite acceder a plataformas educativas sino también a trámites digitales, consultas de salud y servicios comunitarios en línea. Además, incorpora filtrado de contenido para restringir accesos no permitidos.

El proyecto, presentado en 2024 por el gobernador Martín Llaryora, es considerado inédito en Latinoamérica y demandó un fuerte despliegue técnico y logístico para llegar a cada rincón del territorio provincial.