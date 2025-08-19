Bialet Massé, eje de los trabajos finales de alumnos del Mariano Moreno
Bialet Massé. El municipio de Bialet Massé anunció que la semana pasada se presentó una alianza estratégica que abre nuevas oportunidades para la ciudad y para los futuros profesionales.
Los estudiantes de 3° año de las carreras de Turismo y Diseño Gráfico del Instituto Mariano Moreno desarrollarán sus trabajos finales de carrera con eje en Bialet Massé, aportando su creatividad, conocimiento y mirada innovadora para potenciar nuestro desarrollo turístico.