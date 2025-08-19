Bialet Massé, eje de los trabajos finales de alumnos del Mariano Moreno

martes, 19 de agosto de 2025 · 00:52

Bialet Massé. El municipio de Bialet Massé anunció que la semana pasada se presentó una alianza estratégica que abre nuevas oportunidades para la ciudad y para los futuros profesionales.
Los estudiantes de 3° año de las carreras de Turismo y Diseño Gráfico del Instituto Mariano Moreno desarrollarán sus trabajos finales de carrera con eje en Bialet Massé, aportando su creatividad, conocimiento y mirada innovadora para potenciar nuestro desarrollo turístico.
 

