Córdoba capital fabrica sus propios fármacos y los distribuye en los Centros de Salud

El Laboratorio Farmacéutico Municipal inició esta semana la producción y distribución de dos medicamentos esenciales para el tratamiento de enfermedades crónicas: Enalapril de 10 mg, destinado a la hipertensión, y Metformina de 850 mg, para la diabetes. Los primeros lotes —300.000 comprimidos de enalapril y 100.000 de metformina— ya fueron entregados a la Dirección de Atención Primaria de la Salud, que los distribuye a los 100 Centros de Salud de la red municipal.

La iniciativa busca fortalecer el acceso equitativo a tratamientos de enfermedades crónicas que afectan a una amplia parte de la población cordobesa. Según datos oficiales, la producción local permitirá un ahorro del 63% mensual en la entrega de enalapril y del 50% en la de metformina, lo que representa un impacto directo en la sostenibilidad del sistema de salud municipal.

El Laboratorio, que ya fabrica repelentes y paracetamol, avanza también en la producción de otros fármacos como diclofenac, ibuprofeno y antigripales, tras obtener la habilitación de la Dirección de Jurisdicción Farmacia del Ministerio de Salud provincial. Con obras de infraestructura que garantizaron el cumplimiento de las normas GMP (Buenas Prácticas de Manufactura), se aseguró un espacio apto para la producción segura y de calidad.

Hasta ahora, los pacientes accedían a sus medicamentos de manera gratuita a través del programa Recetando Salud, que funciona con receta electrónica en farmacias adheridas. Con el nuevo esquema, la entrega se complementará directamente en los Centros de Salud, garantizando la continuidad de los tratamientos.

Desde la Secretaría de Salud remarcaron que esta política “reconoce el derecho a la salud y amplía el acceso a medicamentos esenciales”, al tiempo que reduce significativamente los costos de provisión.