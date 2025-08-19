Habrá un corte total en una calle del centro de Córdoba

La Municipalidad de Córdoba informó que a partir de este martes 19 de agosto se registrará un corte total en una calle del centro de Córdoba. La medida no afectará el transporte urbano de pasajeros, se debe a la realización de trabajos a cargo de la empresa Aguas Cordobesas y tendrá una duración de siete días.

Según pudo conocerse, el corte está previsto en la intersección de Deán Funes y Justo José de Urquiza.

Los conductores particulares deberán hacer los siguientes recorridos: hacia Duarte Quirós: 9 de Julio, Nicolás Avellaneda, Caseros, General José Artigas y hacia La Cañada: Deán Funes, San José de Calasanz, Caseros, Miguel Calixto del Corro, Deán Funes.