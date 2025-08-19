Huerta Grande festejó el Día del Niño “a lo grande”

Huerta Grande. El pasado domingo 17 por la tarde, en el Polideportivo Municipal de Huerta Grande se congregaron centenares de niños y niñas de esa localidad para darle rienda suelta a los festejos en su día.

Allí, las distintas áreas municipales trabajaron para la realización del festejo y llevaron adelante juegos y actividades para todas las edades. Además hubo inflables y presentaciones artísticas de la mano del Payaso Kalavaza y el Ballet Cosquín Arte en Danza.

Antes de la realización de los sorteos, se entregaron las meriendas para todos los presentes, donde más de mil chicos se llevaron también un regalito. Para culminar la jornada se realizó el sorteo de 15 bicicletas y decenas de premios, que fueron donados por distintas empresas que acompañaron este festejo.