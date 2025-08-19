La Cumbre: inscriben al Curso de Promotores Territoriales en Prevención de Adicciones

La Cumbre. El Curso de Promotores Territoriales en Prevención de Adicciones, basado en el modelo del Programa de Prevención Territorial (PPT) implementado desde 2022 por la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la provincia de Córdoba, llega ahora a La Cumbre con el objeto de dotar de herramientas enfocadas en la promoción de la salud y la prevención del consumo de sustancias a los vecinos y vecinas, referentes comunitarios e institucionales.

De esta forma, se busca además favorecer la accesibilidad a los dispositivos de prevención y asistencia de las adicciones.

La capacitación es abierta a la comunidad, totalmente gratuita, presencial, con cupos limitados y certificación. En total, se llevarán a cabo cinco (5) encuentros todos ellos en Sala Caraffa (Pje Tassano 55. La Cumbre) los días:

Martes 26 de agosto a las 14.30hs

Jueves 4 de septiembre a las 14:30hs

Jueves 11 de septiembre a las 14:30hs

Jueves 18 de septiembre a las 14:30hs

Jueves 25 de septiembre a las 14:30hs.

Inscripciones online a través del siguiente formulario >>

