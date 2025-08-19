La Municipalidad financia 29 proyectos para fortalecer la salud mental en Córdoba

La Municipalidad de Córdoba, a través del programa “Salud Mental en Comunidad”, entregó recursos para la puesta en marcha de 29 proyectos destinados a fortalecer la atención en salud mental y la prevención de consumos problemáticos.

Las propuestas, presentadas por instituciones que integran el Consejo de Políticas Integrales para la Prevención del Consumo Problemático de Drogas (COPIPRED), fueron seleccionadas por su alcance territorial y su capacidad de generar impacto directo en comunidades de la ciudad.

Los proyectos incluyen actividades culturales, deportivas, educativas y de acompañamiento comunitario, todas con un enfoque de derechos humanos y el objetivo de ampliar las redes de contención en los barrios.

El intendente Daniel Passerini destacó la importancia de la iniciativa: “Sabemos que el destino de esta decisión es mejorar la calidad de vida de la gente y que lo hacemos con un sentido colectivo y con un criterio que no va a pasar de moda: Estado presente y comunidad organizada”.

Desde la Secretaría de Salud y la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones se informó que habrá un monitoreo permanente de cada proyecto, evaluando su avance y resultados, con el fin de garantizar la continuidad y efectividad de las acciones.

Con esta política, el municipio busca acercar la salud mental a los vecinos, priorizando la prevención, el acompañamiento y el fortalecimiento comunitario como ejes centrales.