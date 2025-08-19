Legisladores analizan un programa para el uso de la IA en las escuelas

La Comisión de Educación de la Legislatura provincial comenzó a tratar el expediente 42888, que propone la creación del Programa Provincial de Uso Ético y Pedagógico de la Inteligencia Artificial en la Educación. La iniciativa, impulsada por el legislador Ariel Grich, apunta a regular y orientar la presencia de la IA en las aulas, con énfasis en la capacitación docente y en la formación crítica de los estudiantes.

“El desafío es que la inteligencia artificial ya está entre nosotros y entró en las aulas. Necesitamos una política pública que aproveche sus beneficios, prevenga riesgos y garantice los derechos de niños, niñas y adolescentes”, explicó Grich durante el debate.

La propuesta plantea dos ejes principales: preparar a los docentes para utilizar la IA como aliada en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y brindar a los alumnos herramientas digitales críticas para reconocer contenidos generados por estas tecnologías.

De aprobarse, el programa abarcaría a todas las escuelas estatales de nivel primario y secundario, e invitaría a sumarse voluntariamente a instituciones privadas y de formación docente.

El proyecto seguirá en estudio en la comisión, tras un intercambio entre legisladores presentes en sala y conectados por Zoom. El presidente del cuerpo, Pablo Ovejeros, se comprometió a coordinar mesas intersectoriales para profundizar en la temática.

En la misma reunión, la Comisión trató otros expedientes. Entre ellos, pedidos de informes sobre la conectividad en escuelas rurales y de montaña, el mantenimiento de la escuela PROA de Villa del Totoral, el cierre de la escuela primaria Juan María Gutiérrez en Campo Baudilio (San Justo) y estadísticas sobre docentes con tareas pasivas. Algunos proyectos fueron archivados, mientras que otros continuarán en debate.