Sergio Galleguillo será la gran figura de las Patronales de Villa Giardino

Villa Giardino. Se realizó la conferencia de prensa de lanzamiento de las Fiestas Patronales 2025 de Villa Giardino, que se llevarán a cabo los días 23 y 24 de septiembre en honor a Nuestra Señora de la Merced.

Del anuncio participó el intendente Jorge Soria, el secretario de Gobierno y Hacienda, Guillermo Palma, el subsecretario de Turismo, Leonardo Camarca, y Diego Pamelin, del área de Inspección General, quienes brindaron detalles de las actividades previstas.

El programa contempla misa y procesión en honor a la Virgen de la Merced y el tradicional desfile de agrupaciones gauchas, junto a propuestas artísticas y culturales para toda la familia. Asimismo, se destacó la instalación de la Carpa Gigante, la Peña Folclórica, la participación de ballets locales y regionales, y el esperado show central de Sergio Galleguillo, uno de los grandes referentes de la música popular.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Pase Show o en la Oficina de Informes Turísticos de la Terminal de Ómnibus de Villa Giardino a partir del día miércoles.

Valor de la entrada anticipada: $12.000.

