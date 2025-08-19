Villa Dolores contará con una escuela ProA especializada en Biotecnología

Villa Dolores se prepara para sumar una nueva institución educativa de avanzada: una escuela ProA con orientación en Biotecnología. La obra, que lleva un 89% de avance, es ejecutada por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

El edificio tendrá una superficie cubierta de 1.798 metros cuadrados y estará equipado con recursos tecnológicos de última generación. Contará con sistema WiFi en toda la institución, 34 computadoras de laboratorio, impresoras láser, 39 UPS, ocho pizarras digitales electrónicas, proyectores multimedia, sistemas de sonido, parlantes y equipos para la administración.

La propuesta educativa se complementará con aulas específicas para informática, info-arte y ciencias, talleres equipados y un invernadero que reforzará la orientación en Biotecnología. El espacio tendrá capacidad para 180 estudiantes y busca responder a la creciente demanda de formación tecnológica en la región.

La inversión destinada por la Provincia asciende a 4.721 millones de pesos, entre infraestructura y equipamiento, en el marco del compromiso de ampliar y fortalecer la educación pública de calidad en Córdoba.

El sistema de escuelas ProA (Programa Avanzado), implementado desde 2014, ofrece dos especialidades: Desarrollo de Software y Biotecnología. Con la construcción de nuevos edificios en distintas localidades del interior, se busca acercar a los jóvenes oportunidades de formación alineadas con los desafíos del presente y el futuro.