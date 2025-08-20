Alta Gracia recibirá en noviembre a escritores de toda la región

Alta Gracia. Entre el 7 y el 9 de noviembre de 2025, Alta Gracia será sede de un gran encuentro latinoamericano de la literatura regional, con la realización del evento “Historias que dejan huella”.

Durante tres jornadas, Alta Gracia se convertirá en un espacio de charlas, presentaciones y encuentros que buscan fortalecer la literatura latinoamericana y acercarla a los lectores.

La propuesta busca consolidarse como un espacio de intercambio cultural y literario, ofreciendo charlas, presentaciones de libros y actividades abiertas al público. Durante tres días, escritores y lectores podrán compartir experiencias, reflexionar sobre la literatura latinoamericana y fortalecer lazos en torno a la creación literaria.

