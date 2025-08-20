Córdoba prepara un nuevo sistema para arreglar y mantener caminos rurales

La Legislatura de Córdoba avanzó este martes con el tratamiento del proyecto que busca crear el Sistema de Gestión Integral de Caminos Rurales No Pavimentados, una iniciativa del Ejecutivo provincial que pretende actualizar la normativa vigente desde 1978.

El despacho fue aprobado en reunión conjunta de las comisiones de Infraestructura y Servicios Públicos; Agricultura y Ganadería; Obras Públicas y Vivienda; Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales; y Legislación General.

La propuesta, identificada como proyecto 43.253, apunta a la conservación, protección y mejoramiento de los caminos rurales de las redes secundaria y terciaria. La iniciativa surgió de la Dirección General de Infraestructura Agropecuaria, dependiente del Ministerio de Bioagroindustria, y recoge planteos de consorcios camineros, entidades agropecuarias y productores.

En la reunión, legisladores de distintos bloques anticiparon su apoyo en el pleno de la Unicameral. Se incluyeron modificaciones sugeridas en el debate previo con actores del sector, entre ellos los Consorcios Camineros Regionales, la Asociación de Consorcios Camineros y la Mesa de Enlace.

El sistema estará integrado por consorcios, unidades ejecutoras y un Consejo Consultivo permanente con representación del Ejecutivo, Legislativo, universidades, entidades rurales y profesionales. Entre sus funciones figuran la elaboración de proyectos de obras, planes estratégicos de gestión de recursos, estudios sobre el estado de los caminos y coordinación de inversiones públicas y privadas.

El Ministerio de Bioagroindustria será la autoridad de aplicación de la ley, que se tratará en la próxima sesión plenaria de la Legislatura.