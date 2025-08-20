El creador de “Ojos en Alerta” presentó la herramienta en Córdoba

En el auditorio de la Escuela de Oficiales de Córdoba se realizó una capacitación sobre el programa Ojos en Alerta, herramienta que permite a los ciudadanos enviar reportes de accidentes, hechos delictivos o emergencias a través de WhatsApp.

La disertación estuvo a cargo de Cristian Méndez, creador del sistema, que ya funciona en distintas ciudades del país y busca fortalecer la seguridad comunitaria mediante la participación activa de los vecinos.

El encuentro fue encabezado por el subjefe de Policía, Marcelo Marín, junto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y la secretaria de Seguridad Pública, Natalia Quiñonez. También asistieron el director general de Seguridad Capital, Iván Rey, y otras autoridades policiales.