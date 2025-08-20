La Falda. El municipio de La Falda invitó a vivir una tarde divertida en familia. La cita es el domingo 7 de septiembre, de 14 a 17 h, cuando la Av. Edén se transformará en un gran escenario de juegos, alegría y sorpresas.

Como cada año, miles de familias se reúnen para vivir una tarde con 7 cuadras de juegos y diversión, espectáculos, sorteos con increíbles premios.

También actividades junto a centros vecinales, bomberos e instituciones locales. La entrada será libre y gratuita.

"Te esperamos para celebrar juntos la niñez, la familia y la comunidad”, destacaron.



