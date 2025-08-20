Los Cocos. El municipio de Los Cocos, a través de las áreas de Cultura y Turismo, felicitó a las organizadoras de la Feria del Libro “Universo de Papel": "Queremos expresar nuestra más sincera gratitud a todos los que formaron parte de esta feria del libro. A los autores, por compartir sus historias; a las editoriales, por traernos un mundo de libros; y a los visitantes, por su entusiasmo y amor por la lectura. Gracias por hacer de este un espacio de encuentro y celebración de la cultura. Dicen por ahí que fueron aproximadamente 300 personas que participaron de la Feria, otros dicen que más" destacaron.

"Nuestro agradecimiento especial para Alejandro y Fernando, que sin ningún interés de por medio estuvieron colaborando desde el día uno. A Paula Pissano y su familia que estuvieron pendientes de colaborar en todo. Al Hotel Mercantil, UEPC y UTHGRA. Agradecemos a los artesanos que participaron a pesar del frío”, dijeron las autoridades.