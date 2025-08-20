Legislatura dio aval a proyectos que modernizan la profesión de trabajo social

La Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la Legislatura de Córdoba dio este martes despacho favorable a dos proyectos que buscan actualizar la normativa sobre el ejercicio del trabajo social y modernizar el Colegio de Profesionales de la Provincia.

Se trata de los expedientes 42.674 y 42.675, presentados por los legisladores Matías Chamorro, Miguel Siciliano y Nadia Fernández. El primero propone modificar la ley 7.341, sancionada en 1985, para adecuarla a los cambios en la profesión. El segundo plantea transformar el actual Colegio de Profesionales en Servicio Social en Colegio de Profesionales en Trabajo Social de Córdoba, con una estructura y funcionamiento renovados.

En la reunión participaron referentes de la institución, como Celeste Bertona (presidenta), Claudio Barbero (vicepresidente), integrantes de comisiones internas, asesores legales y miembros del Tribunal de Ética.

“No se trata de crear un nuevo Colegio, sino de darle continuidad institucional con un marco actualizado”, explicó Chamorro, quien subrayó que la propuesta busca un aggiornamento jurídico, político y administrativo.

Los cambios incluyen también la adhesión a la ley nacional 27.072, sancionada en 2014, que establece el marco general para el ejercicio del trabajo social en el país.

Tras el despacho favorable, los proyectos continuarán su tratamiento en la Comisión de Legislación General antes de llegar al pleno de la Unicameral.