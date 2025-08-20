Valle Hermoso. En el Punto Mujer de la Municipalidad de Valle Hermoso, se concretará el segundo módulo de la Diplomatura de Acompañantes Comunitarios contra la Violencia de Género.

Serán disertantes: Bettina Croppi, Agustina Olmedo, Olimpia Coral Melo, Cecilia Torri y Hernán Navarro.

"Te esperamos el sábado 23 de agosto en el Jardín Maternal Rayito de Sol (Padre Walter Consalvi 218) de 9:00 a 13:00 hs.

Hablaremos de violencia de género y justicia”, destacaron.

