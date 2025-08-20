Valle Hermoso: continúa la Diplomatura de Acompañantes Comunitarios
Valle Hermoso. En el Punto Mujer de la Municipalidad de Valle Hermoso, se concretará el segundo módulo de la Diplomatura de Acompañantes Comunitarios contra la Violencia de Género.
Serán disertantes: Bettina Croppi, Agustina Olmedo, Olimpia Coral Melo, Cecilia Torri y Hernán Navarro.
"Te esperamos el sábado 23 de agosto en el Jardín Maternal Rayito de Sol (Padre Walter Consalvi 218) de 9:00 a 13:00 hs.
Hablaremos de violencia de género y justicia”, destacaron.