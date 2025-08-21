Construirán un establecimiento para alojar a jóvenes privados de su libertad

El gobernador Martín Llaryora anunció la construcción del Campus Papa Francisco, un establecimiento que estará destinado a alojar a jóvenes con medidas privativas de la libertad, tendrá 6.500 metros cubiertos y se levantará en un predio de 28.000 metros cuadrados. «Esta obra va a la profundidad de la recuperación de los jóvenes, para darle una segunda oportunidad a aquellos que no tuvieron la primera»; sostuvo el mandatario durante la presentación.

Llaryora destacó la trascendencia de la obra, sobre todo por las dificultades que vive el país. «Para hacer cambios de paradigmas necesitamos obras de infraestructura, y esta es uno de los proyectos más importantes desde el regreso de la democracia»; dijo.

El Campus Papa Francisco brindará albergue temporal y cuidado integral a adolescentes, en un entorno seguro y confortable durante el período dispuesto por la Justicia, donde el Estado cumple su rol ineludible de acompañar la posibilidad de un nuevo comienzo. «Tomamos esta decisión en un momento donde prima el individualismo, una concepción muy básica de la gestión de gobierno, que es simplemente que cierren los números. Nosotros en Córdoba estamos buscando un camino distinto. Nuestro objetivo es que los números cierren con la gente adentro, especialmente con los que menos voz tienen»; afirmó Llaryora.

La iniciativa comprende la edificación de cinco unidades habitacionales con condiciones para albergar hasta 25 jóvenes cada una, lo que totaliza una capacidad para 125 personas, ubicado en el mismo predio donde actualmente se encuentra el Complejo Esperanza, en Bouwer. El diseño en unidades permitirá abordar la atención en grupos más reducidos de jóvenes, en línea con un nuevo paradigma de trabajo en este tipo de establecimientos.

La construcción del campus demandará una inversión provincial de $18.672.675.012,14 y tiene un plazo de obra de 1 año.