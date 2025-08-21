El Defensor del Pueblo llamó a reflexionar sobre la justicia en el Jubileo

En el marco del “Jubileo de la Justicia”, el defensor del Pueblo Adjunto, Carlos Galoppo, participó de una jornada de reflexión acompañado por la secretaria general Constanza Monayar y el subdirector del área Legales, Mariano Vidal Lazcano.

La actividad tuvo como eje el valor de la justicia como pilar de la convivencia social. Durante el encuentro, Galoppo destacó que la justicia no debe entenderse únicamente como un conjunto de leyes y normas, sino como un valor que impulsa a construir una sociedad equitativa y solidaria.

“El Jubileo es una oportunidad para impulsar proyectos de asistencia, educación y salud que ayuden a romper el ciclo de la exclusión y permitan que cada persona sea reconocida y respetada en su dignidad”, expresó el funcionario.

El mensaje buscó enfatizar la necesidad de asumir la justicia como un compromiso cotidiano y colectivo, capaz de sostener la construcción de una sociedad más justa.