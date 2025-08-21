El Defensor rechazó el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Defensor del Pueblo Adjunto de Córdoba, Carlos Galoppo, manifestó su rechazo al veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad y advirtió que la medida constituye un retroceso en la lucha por los derechos adquiridos de las personas con discapacidad.

Galoppo recordó que la Defensoría del Pueblo viene trabajando en procesos de inclusión social y en la promoción de derechos de personas en situación de discapacidad, pobreza y vulnerabilidad. “La Ley de Emergencia en Discapacidad expresa la preocupación de miles de personas con discapacidad, familias y profesionales. Este ha sido un consenso de la sociedad logrado por muchos años, sería un retroceso si el Estado dejara de garantizarlo”, afirmó.

Durante el último año, la institución materializó diversas iniciativas a través de su área de Inclusión Social. Entre ellas se destacan gestiones para la obtención del Certificado Único de Discapacidad, reclamos ante obras sociales, acompañamiento en la rehabilitación de pensiones suspendidas, solicitudes de medicamentos de alto costo, y beneficios como pase libre en transporte público y exenciones en peajes y estacionamiento.

Además, se realizaron talleres de sensibilización sobre accesibilidad y diversidad, instancias de visibilización de la Lengua de Señas, y la Defensoría se consolidó como Centro de Prácticas Laborales para personas con discapacidad. También se fortalecieron alianzas con instituciones como CILSA y el Cottolengo Don Orione, además de municipios del interior y centros vecinales de la capital.

“El compromiso es redoblar esfuerzos, propiciar una mirada estructural de los factores que vulneran derechos fundamentales y trabajar incansablemente para que nadie quede afuera”, subrayó Galoppo.