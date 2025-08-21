Hubo desfile patrio en Bialet Massé para rendir homenaje a San Martín

La ciudad de Bialet Massé conmemoró el Paso a la Inmortalidad del general José de San Martín con un impactante desfile patrio que recorrió las calles céntricas y un acto central en la Plaza San Martín. La actividad se concretó el pasado sábado 16 de agosto con la presencia de autoridades municipales, representantes institucionales y vecinos de la localidad.

Fue una jornada marcada por el respeto, la memoria y el sentido de identidad nacional.

La ceremonia oficial incluyó izamiento de la bandera, entonación del Himno Nacional Argentino, palabras alusivas, y colocación de palma destacando el legado sanmartiniano como inspiración para la construcción de una localidad más justa y solidaria.

Posteriormente, sobre la Av. Roque Sáenz Peña, se desarrolló el desfile conmemorativo, que contó con la participación de instituciones educativas, culturales, y deportivas de la localidad. Asimismo, se destacaron la participación de los Veteranos de Malvinas y la Escuela de Policía Libertador General San Martín.

El cierre estuvo a cargo de las agrupaciones gauchas, quienes, con su presencia, aportaron tradición y color a una jornada profundamente emotiva. Durante toda esta jornada la Banda Municipal de Cosquín Blas Parera, acompañó con su música, aportando solemnidad y emoción.