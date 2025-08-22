Capilla del Monte. En el marco del Programa Municipal Escuelas Sustentables, que lleva adelante la Secretaría de Ambiente, se realizó una visita al Jardín Manuel Belgrano de Capilla del Monte, para transmitir a los alumnos del establecimiento la importancia del reciclado.

Esta actividad se enmarca dentro del Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), con el objetivo de promover actividades ambientales desde temprana edad.

