Córdoba suma 24.000 horas para reforzar Lengua y Matemática

El Gobierno de Córdoba decidió fortalecer la enseñanza en el nivel primario con más horas de clase destinadas a Lengua y Matemática. En 2024 se habían incorporado 2.000 horas para la alfabetización inicial, y en lo que va de 2025 se sumaron otras 2.000, proyectando un total que superará las 24.000 horas en todo el territorio provincial.

La medida se enmarca en el programa “Enseñar Más”, que comenzó en 2023 con 18.000 horas complementarias y ahora alcanza a más de 500 escuelas estatales de gestión pública. Desde agosto y hasta diciembre, cada institución ofrecerá dos horas semanales en contraturno, con clases de intensificación pedagógica.

El secretario de Educación, Luis Franchi, explicó que el objetivo es consolidar y mejorar los resultados alcanzados en 2024: “Enseñar Más es una política situada, que apuesta a una educación de calidad, más justa e inclusiva, en cada rincón de nuestra provincia”.

Las horas estarán a cargo de los propios docentes, que trabajarán con grupos focalizados de estudiantes que requieren acompañamiento especial. El director general de Educación Primaria, Cruz Álvarez, sostuvo: “Desde la alfabetización hasta el pensamiento matemático, acompañamos los procesos con estrategias potentes y sostenidas”.

El impacto ya se vio durante el año pasado, con mejoras en comprensión lectora, desempeño escrito y razonamiento lógico. El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, concluyó: “Transformar la educación es también transformar el tiempo escolar. Decidimos sumar horas, sumar escuelas, sumar estrategias”.

Con esta expansión, Córdoba reafirma el Compromiso Alfabetizador y la decisión de sostener una política de mayor tiempo escolar, ajustada a las necesidades de cada territorio y cada estudiante.