Córdoba superó todas las marcas con un récord en el Kempes

El Estadio Mario Alberto Kempes se convirtió el sábado 16 de agosto en escenario de un hecho histórico: 55.724 espectadores colmaron sus tribunas para presenciar el debut de Los Pumas frente a los All Blacks por el Rugby Championship 2025. La cifra superó el récord sudamericano de público en un partido de rugby, que hasta ahora ostentaba el estadio Monumental con 55.000 asistentes en 2001.

El hito posiciona al Kempes como el tercer estadio con mayor convocatoria para un test match en todo el continente americano, solo detrás de los encuentros disputados en Chicago en 2014 y 2016, con más de 61.000 personas.

El evento trascendió lo deportivo: fue transmitido a más de 60 millones de personas en todo el mundo y contó con la cobertura de más de 200 periodistas nacionales e internacionales. El presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, remarcó: “Los Pumas vs All Blacks fue mucho más que un partido: pusimos a Córdoba en el centro de la escena mundial. Logramos un récord histórico de espectadores y mostramos lo que la provincia puede ofrecer al continente”.

El impacto también se reflejó en la economía y el turismo. La ciudad alcanzó plena ocupación hotelera durante el fin de semana, con un incremento del 33% en turistas respecto al mismo período de 2024. El movimiento económico superó los 60 mil millones de pesos, beneficiando a hoteles, restaurantes y transportes.

Además, el partido se sostuvo íntegramente con biocombustibles, reduciendo hasta un 75% la huella de carbono. Esta acción formó parte del Acuerdo Colaborativo Público-Privado para la Transición Energética Sustentable en Eventos Deportivos y Espectáculos Masivos, impulsado por el Gobierno de Córdoba a través de varios ministerios y la Agencia Córdoba Deportes.

El Kempes reafirmó su lugar como uno de los grandes escenarios del continente: un estadio capaz de romper récords deportivos, proyectar a Córdoba al mundo y combinar turismo, sustentabilidad y pasión deportiva en un mismo acontecimiento.