La Falda. La Escuela de Oficios Digitales de La Falda sigue creciendo y sumando propuestas que generan gran interés. En esta oportunidad, se lanzó un nuevo curso bajo el lema “Un curso que da que hablar…”. La nueva formación de Cristian Curto: «Podcasting para entrenar tu oratoria», está pensada para acercar herramientas prácticas y actuales a vecinos.

La capacitación tiene una duración de 4 semanas, con encuentros de 3 horas, una vez por semana.

Este programa es una adaptación del curso dictado durante 2023 y 2024, al que se le sumaron temas y aplicaciones nuevas, además de poner un fuerte acento en el desarrollo de la oratoria, una habilidad clave para comunicar ideas con claridad y seguridad.

"La primera edición se encuentra en marcha con gran participación, y ya confirmamos que en septiembre volveremos a abrir una nueva cohorte para quienes no pudieron sumarse en esta ocasión. Una oportunidad para aprender, crecer y conectarse con el mundo digital en un espacio dinámico y colaborativo. Muy pronto más info para inscribirse en la edición de septiembre", subrayaron los organizadores.

