El viento arrasa y eleva al máximo la amenaza de incendios en Córdoba

Las condiciones meteorológicas pusieron a Córdoba en alerta máxima por incendios forestales. Desde este viernes, las proyecciones del Observatorio Hidro-meteorológico provincial advierten que se intensificarán los vientos, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h, mientras la temperatura se elevará y la humedad relativa descenderá drásticamente.

El riesgo ígneo alcanzó la categoría extrema, la más alta de la escala, y se mantendrá en este nivel hasta el domingo 24. El escenario complica el accionar de bomberos y brigadistas, que deberán enfrentar posibles focos en un marco de alta propagación.

Las autoridades provinciales instaron a extremar la precaución, recordando que cualquier descuido puede derivar en un incendio descontrolado. Entre las medidas más importantes se recomienda evitar el uso del fuego en zonas rurales, no arrojar colillas ni restos de fogatas y respetar las restricciones vigentes en áreas serranas.

El viento, sumado a la sequía acumulada, configura un escenario propicio para la rápida expansión de las llamas. “Estamos en el punto más crítico de la temporada, con todos los ingredientes dados para incendios de gran magnitud”, señalaron fuentes oficiales.

Bomberos voluntarios y equipos de Defensa Civil se encuentran en guardia permanente, con refuerzos de maquinaria, aviones hidrantes y puestos móviles en las principales regiones de riesgo. La consigna es clara: anticiparse y responder de inmediato ante cualquier foco que pueda originarse en las próximas horas.

La alerta vuelve a colocar a Córdoba en un escenario de máxima tensión, donde la conjunción de viento, calor y sequedad deja a la provincia al borde de un fin de semana de caos climático.