La Cumbre. El municipio de La Cumbre anunció la apertura de inscripciones para las actividades recreativas destinadas a adultos mayores en el Natatorio Municipal. La propuesta, organizada por la Dirección de Deportes, busca fomentar la salud, la integración y el bienestar a través de la actividad física en un entorno cuidado.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas desde el 21 de agosto, en el horario de 9 a 13 horas, en la oficina de la Dirección de Deportes, ubicada en calle Caraffa 300, primer piso.

Las actividades comenzarán en septiembre, con fecha a confirmar, y estarán dirigidas exclusivamente a personas adultas mayores, quienes podrán disfrutar de distintas propuestas acuáticas en un espacio pensado para promover la recreación y el encuentro social.

Desde el municipio remarcaron la importancia de esta iniciativa como una forma de acompañar a la comunidad en el desarrollo de hábitos saludables y generar un punto de encuentro para los vecinos.

Con esta propuesta, La Cumbre continúa fortaleciendo sus políticas deportivas y sociales, priorizando a los adultos mayores como protagonistas de la vida comunitaria.