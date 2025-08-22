La Falda: inscriben para el curso de informática y ofimática básica

La Falda. El Centro de Innovación Tecnológica de La Falda lanzó una nueva capacitación destinada a quienes desean introducirse en el uso de la informática y la ofimática básica. La propuesta forma parte de la Escuela de Oficios Digitales y busca brindar herramientas prácticas para la vida cotidiana.

El curso, con modalidad presencial, tiene una duración total de 32 horas distribuidas en 8 semanas de aprendizaje intensivo, con dos clases por semana de 2 horas cada una. Según informaron desde la organización, se trata de una formación pensada para principiantes, sin necesidad de conocimientos previos.

“Sin miedos, sin dudas. Vamos a enseñarte a utilizar la informática desde cero”, señalan los organizadores, destacando el carácter inclusivo y accesible de la iniciativa.

Las inscripciones ya están abiertas en Av. España 884, 1º piso, de lunes a viernes en el horario de 9 a 21 horas. El curso es arancelado y cuenta con cupos limitados. Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3548 602655.

Con esta propuesta, La Falda refuerza su apuesta a la capacitación tecnológica, promoviendo la formación en oficios digitales que cada vez tienen mayor demanda en el mercado laboral y en la vida diaria de la comunidad.