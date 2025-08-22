Policías de Punilla y Santa María unifican criterios de seguridad

Valle de Punilla. El director de la Unidad Regional Departamental, Crio. My. Claudio L. Sánchez y su par de la Departamental Santa María, Crio. My. Héctor Villagra, se reunieron para unificar criterios y coordinar operativos Interfuerzas Interdepartamentales para brindar mayor seguridad en zonas turísticas. Subdirectores y jefes de zona de ambas jurisdicciones unificaron criterios y establecieron lineamientos de acción conjunta.

Según expresaron, el objetivo es optimizar la prevención y el combate del delito a través de un trabajo coordinado y estratégico.



Detalles del plan

Controles vehiculares preventivos en las rutas S-271, E-96, E-34 y otras vías principales de conexión con localidades turísticas y urbanas, con el objetivo de detectar vehículos en situación irregular.

Patrullajes conjuntos y permanentes en sectores estratégicos, tanto urbanos como rurales, para garantizar la seguridad de residentes y visitantes.