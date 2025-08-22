Se presentó el 13º Desafío Camino Real: Ciclismo, historia y naturaleza

En la Sala de Conferencias del Polo Deportivo Kempes, se llevó a cabo la presentación oficial del 13º Desafío Camino Real – Rally Bike, una de las competencias más tradicionales del ciclismo cordobés.

La carrera tendrá lugar los días 30 y 31 de agosto, con epicentro en Villa del Totoral, en el norte provincial. Las inscripciones ya están abiertas a través de las plataformas oficiales del evento.

El trayecto contará con dos recorridos principales. En primer lugar, un circuito promocional de 40 kilómetros, ideal para quienes se inician en la disciplina.

Luego, le sigue un recorrido principal de 80 kilómetros que atravesará sectores emblemáticos del antiguo Camino Real, bordeando el Dique de Las Peñas y conectando las localidades de Macha, Villa Tulumba y zonas rurales de Totoral.

Durante la presentación, Mariano Reutemann, vocal de la Agencia Córdoba Deportes, destacó el valor histórico y deportivo de la propuesta: “Esta carrera conecta el deporte con nuestra historia. Seguimos promoviendo los eventos deportivos para que Córdoba siga siendo sede de grandes eventos”

Como cada año, la carrera también incluirá actividades para las infancias, con circuitos recreativos para niños y niñas, y una competencia Short Track durante el sábado, en la previa del plato fuerte del domingo.

Cecilia Garay, intendenta de Villa del Totoral, subrayó el impacto de la competencia en toda la región: “Esta carrera visibiliza no solo una actividad deportiva sino a toda nuestra comunidad ya que vienen corredores de toda la argentina. Nosotros apoyamos y colaboramos ya que apostamos al aumento de la cantidad de niños y jóvenes hacia la iniciación del ciclismo”.

Además de la competencia deportiva, la jornada contó con feria de emprendedores, espacios gastronómicos y actividades al aire libre.

Participaron de la presentación la vocal de directorio de la Agencia Córdoba Deportes, Georgina Bardach; Simón Soldano, Secretario de Gobierno de Villa del Totoral; Paola Herrera Zambrano, directora de Turismo, Recreación y Deporte; Jorge Sufan y Luis Vázquez, organizadores de la carrera.