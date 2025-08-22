Valle Hermoso recibió fondos para el Taller Protegido Manitos de Barro

Valle Hermoso. Tras gestiones por parte del equipo de Desarrollo Social de la Municipalidad de Valle Hermoso, se obtuvo un Fondo de Fortalecimiemto Institucional para el Taller Protegido Manitos de Barro, cuyos integrantes participaron del evento organizado por la Secretaría de Coordinación y Fortalecimiento Familiar del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba para recibirlo.

Se trata de un fortalecimiento institucional de proyectos vinculados a la promoción de derechos de las personas con discapacidad.



