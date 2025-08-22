Villa Giardino. Luego de un proceso extenso y con varias propuestas sobre la mesa, la comisión para la elección de una bandera que represente a Villa Giardino ha llegado a su fin y la elegida pertenece a una joven vecina de 20 años, que luego explicó detalladamente el significado de cada color y los símbolos utilizados.

Uno de los más interesados en la elección fue el intendente Jorge Soria, quien además integró el jurado. El propio mandatario explicó que la bandera será presentada el próximo 25 de septiembre cuando se celebren las Fiestas Patronales.



La Bandera

Camila Aquino, autora de la bandera de Villa Giardino, explicó que la misma tiene tres franjas verticales de igual tamaño, delimitadas en los extremos por una línea ondulada que evoca a las sierras. En el centro se distingue la flor de cosmos, símbolo cultural de las primaveras giardinenses.

En cuanto a sus colores, el verde representa la “esperanza, prosperidad y naturaleza”; el blanco la “paz, unidad y armonía” y el bordó la “elegancia, originalidad y amor profundo”.

La flor de cosmos alude a la “tranquilidad, equilibrio y belleza sencilla”, mientras que las ondas laterales la “vida, fluidez y permanencia en el tiempo”.

