Córdoba destinó $1.769 millones para obras en 15 municipios del interior

El Gobierno de Córdoba destinó más de $1.700 millones a 15 municipios del interior provincial para financiar obras de ampliación y refacción en escuelas, en el marco del programa “Habitar la Escuela”.

La inversión total asciende a $1.769.380.817,27 y permitirá ejecutar 16 obras en 15 establecimientos educativos, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias de cientos de estudiantes y docentes.

Los fondos ya fueron depositados y permitirán avanzar con nueve ampliaciones y siete reparaciones o refacciones. Entre las intervenciones previstas se encuentran la construcción de núcleos sanitarios, zonas de circulación, cocina, seis aulas, una sala, una rampa, un TUM (taller de usos múltiples), una galería de vinculación y dos ampliaciones de comedor PAICOR. También se realizarán tareas de reparación de cubiertas, cielorrasos, cambio de aberturas y pintura.

Las localidades beneficiarias son Morteros, Idiazábal, La Carlota, La Para, General Deheza, Pilar, Las Varillas, La Tordilla, Buchardo, Alpa Corral, Dalmacio Vélez, Villa Dolores y Villa de las Rosas.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, explicó: “Nos reunimos con 15 intendentes de distintas localidades para continuar con el programa ‘Habitar la Escuela’, destinando más de 1.700 millones de pesos para obras de ampliación y reparación en instituciones educativas de todos los niveles y modalidades”.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, destacó: “Ya hemos inaugurado 23 escuelas nuevas en estos meses de gestión, más de una por mes. Además, Córdoba está construyendo 13 sedes de universidades públicas. En este momento de crisis, cuando algunos cuestionan la obra pública, quiero ser claro: esto es obra pública y el Estado tiene que estar presente para garantizar lo que nadie más puede resolver”.

Los intendentes también resaltaron la importancia de los aportes. Mayco Becco, de La Palestina, señaló que en su localidad el financiamiento permitirá la ampliación del Jardín de Infantes Comandante Luis Piedrabuena, una demanda esperada desde hace años. En tanto, Romina Oberto, de Huanchilla, valoró que con estos recursos se podrá reparar la galería del colegio y construir un aula taller para todos los niveles educativos.

Con esta medida, la Provincia reafirma su apuesta a una política educativa federal e inclusiva, donde la infraestructura escolar es clave para garantizar oportunidades de aprendizaje y enseñanza de calidad en todo el territorio.