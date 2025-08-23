Córdoba lanza la segunda Expo Parques Industriales con agenda renovada

La provincia de Córdoba se prepara para la segunda edición de la Expo Parques Industriales, que se desarrollará los próximos 27 y 28 de agosto en el Centro de Convenciones Córdoba. El encuentro sumará dos jornadas para consolidarse como el principal espacio de vinculación entre empresarios, inversores, startups, referentes del sector y autoridades públicas de todo el país.

El eje central será la eficiencia energética, la economía circular y la innovación. A lo largo de dos días, la agenda incluirá rondas de negocios, paneles con especialistas nacionales e internacionales, conversatorios y conferencias magistrales. Entre las figuras destacadas estarán Martín Redrado y Damián Di Pace, además del acto inaugural encabezado por el gobernador Martín Llaryora y autoridades provinciales.

Previo a la exposición, el 26 de agosto se llevará a cabo el Primer Encuentro Nacional e Internacional de Parques Industriales, Logísticos y Tecnológicos, con visitas a distintos parques y talleres en La Voz del Interior, que culminarán en un documento participativo.

Organizada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, junto con la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), La Voz y DEYCÉ, la Expo contará con entrada libre y gratuita. Su realización refuerza la política provincial de promoción de parques industriales, espacios que generan empleo y potencian el desarrollo equilibrado del territorio.

Actualmente, Córdoba cuenta con 60 parques industriales en funcionamiento y la meta de alcanzar los 100 parques en los próximos años, consolidándose como un polo de infraestructura e innovación productiva a nivel nacional.