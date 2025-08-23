Córdoba levantó 3100 toneladas de basura en solo una semana

Operativo de limpieza en barrios de Córdoba
Córdoba levantó 3100 toneladas de basura en solo una semanaEn una semana, los equipos de Higiene Urbana intervinieron macro y microbasurales a cielo abierto en distintos puntos de la ciudad, además de canales afectados por las lluvias.
Durante la última semana, la Municipalidad de Córdoba extrajo alrededor de 3100 toneladas de residuos de micro y macrobasurales a cielo abierto, así como de canales de desagüe, en el marco de los operativos semanales de higiene urbana.
Las tareas se desarrollaron a pesar de las lluvias que complicaron el trabajo en varios frentes, con el objetivo de mejorar la limpieza y prevenir riesgos sanitarios en los barrios afectados por el arrojo clandestino de desechos.
Entre los sectores intervenidos figuran: Los Polacos ingreso a Federico, Atalaya, Misere y Tancacha, Cañada de Gómez, Infiernillo, Martín Silva Variante Juárez Celman, Toco Toco y Marambio, Los Incas, Comunidad Renault / La Lonja, Camino a Capilla y Santa Bárbara, Liceo Procrear, Cartechini Valparaíso 9000, Colectora Variante Juárez Celman y Av. Japón, y La Agustina.
Además de los macrobasurales, los equipos municipales, con apoyo de los Centros Operativos de la ciudad, actuaron sobre numerosos microbasurales y canales, a fin de despejarlos y evitar anegamientos por la acumulación de residuos.
Las autoridades recordaron que la generación de estos basurales constituye una actividad ilegal y que la ciudadanía puede denunciar estas prácticas al teléfono 4285600 (de 7 a 13 horas), al WhatsApp 3516100517 (de 9 a 18 horas) o mediante la App Ciudadana.