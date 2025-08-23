Córdoba levantó 3100 toneladas de basura en solo una semana

Durante la última semana, la Municipalidad de Córdoba extrajo alrededor de 3100 toneladas de residuos de micro y macrobasurales a cielo abierto, así como de canales de desagüe, en el marco de los operativos semanales de higiene urbana.

Las tareas se desarrollaron a pesar de las lluvias que complicaron el trabajo en varios frentes, con el objetivo de mejorar la limpieza y prevenir riesgos sanitarios en los barrios afectados por el arrojo clandestino de desechos.

Entre los sectores intervenidos figuran: Los Polacos ingreso a Federico, Atalaya, Misere y Tancacha, Cañada de Gómez, Infiernillo, Martín Silva Variante Juárez Celman, Toco Toco y Marambio, Los Incas, Comunidad Renault / La Lonja, Camino a Capilla y Santa Bárbara, Liceo Procrear, Cartechini Valparaíso 9000, Colectora Variante Juárez Celman y Av. Japón, y La Agustina.

Además de los macrobasurales, los equipos municipales, con apoyo de los Centros Operativos de la ciudad, actuaron sobre numerosos microbasurales y canales, a fin de despejarlos y evitar anegamientos por la acumulación de residuos.

Las autoridades recordaron que la generación de estos basurales constituye una actividad ilegal y que la ciudadanía puede denunciar estas prácticas al teléfono 4285600 (de 7 a 13 horas), al WhatsApp 3516100517 (de 9 a 18 horas) o mediante la App Ciudadana.