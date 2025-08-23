Oliva inauguró su Expo Rural con más de 80 stands y shows para la familia

La ciudad de Oliva vive un fin de semana de fiesta con la edición 2025 de la Expo Rural “Cultura, Tradición y Progreso”, que abrió sus puertas este viernes en el predio de la Sociedad Rural local, en el departamento Tercero Arriba.

El acto de inauguración estuvo encabezado por el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, y el secretario general de Gobernación, David Consalvi, quienes destacaron el esfuerzo de la organización para consolidar un espacio que dinamiza la economía regional. En la ocasión, las autoridades provinciales entregaron aportes en representación del Gobierno de Córdoba.

Con entrada libre y gratuita, la muestra se extenderá hasta el 24 de agosto e incluye más de 80 stands de artesanos, emprendedores y comercios, además de espacios recreativos, buffet y propuestas para toda la familia. Habrá exhibiciones agrícolas, de drones y maquinaria, espectáculos musicales, remates, peñas y actividades deportivas.

Durante su mensaje, Busso remarcó la importancia del trabajo conjunto con el sector agropecuario y valoró la reciente aprobación de la ley del sistema de gestión integral de caminos rurales no pavimentados, que calificó como una política pública clave. Además, recordó que “el 98% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural se destina al Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), orientado a obras de infraestructura, seguridad y conectividad”.

En esa línea, señaló que si bien la reducción de las retenciones es un paso positivo, la meta debe ser su eliminación: “Es hora de aliviar la carga al sector agropecuario”, aseguró.