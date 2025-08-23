Operativo conjunto: sobrevuelos, bomberos y tecnología contra incendios

Frente al riesgo extremo de incendios forestales que rige en Córdoba, la Provincia intensificó las medidas preventivas con el despliegue de aviones hidrantes que realizan patrullajes planificados sobre las áreas más vulnerables.

El operativo se organiza en base a un análisis meteorológico y de peligrosidad elaborado el día anterior, lo que permite priorizar los sectores con mayor probabilidad de inicio de focos.

Durante los vuelos, si los pilotos detectan una columna de humo, pueden intervenir de inmediato desde el aire para frenar la propagación del fuego. Además, envían coordenadas exactas a los bomberos voluntarios, lo que acelera la respuesta terrestre y mejora la efectividad del combate.

En los últimos días, esta estrategia permitió contener incendios en etapas tempranas, evitando que se expandieran gracias al accionar coordinado de la Dirección Provincial de Aeronáutica, el Plan Provincial de Manejo del Fuego y el sistema bomberil.

La Provincia subrayó que estas tareas forman parte de una inversión permanente en tecnología, infraestructura y capacitación, con el fin de proteger la vida, los bosques nativos y el patrimonio natural de Córdoba.